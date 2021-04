Der Bezirk Braunau ist endlich wieder „frei“

Erfolgreich Zahlen gedrückt

Nachdem die 7-Tages Inzidenz auf 437,69 am 1. April stieg und in 16 von 46 Gemeinden eine höhere Inzidenz als 400 auf (36%) verzeichnet wurde, entschied sich der Landeskrisenstab gemeinsam mit den Behörden vor Ort, die Ausreise nur mit negativem Test aus dem Bezirk Braunau ab 5. April bis 11. April umzusetzen. Damit sollte das Fallgeschehen nicht nur im Bezirk in den Griff bekommen, sondern auch verhindert werden, dass das Corona-Virus in andere Regionen des Landes geschleppt wird. Der Kraftakt lohnte sich: DIe Ausreisetests laufen am 11. April aus.