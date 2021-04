„Starmania 21“: Diese acht Kandidaten sind weiter!

Die Finalshows

In der ersten Finalshow am 16. April singen die 16 verbliebenen Starmaniacs nach dem Prinzip der „Qualifikations-“ und „Semifinalshows“ um acht Tickets für die nächste Show. Ab Show acht trifft das Publikum mittels Televoting die Entscheidung, wer weiter bei „Starmania 21“ dabeibleibt. In dieser Ausgabe werden die acht Finalistinnen und Finalisten in Zweierpaarungen aufgeteilt und performen - mit ihrem Solosong - im direkten Duell gegen ihren Konkurrenten oder ihre Konkurrentin.