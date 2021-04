Ohne kompletter Hinrunde gibt es keine Aufsteiger!

Der Druck der Klubs wird immer größer - die Verbände bleiben aber ihrem Kurs treu! Sollte es keine komplette Hinrunde in den Fußball-Landesligen im Osten geben, dann wird es auch keinen Aufsteiger in die 3. Liga geben. Somit würde die neue Saison 2021/22 ebenfalls mit nur 13 Vereinen gespielt werden. Das hat die Paritätische Kommission in ihrer gestrigen Sitzung so erklärt. Das Problem für die Verbände ist der Unterbau und die unsichere Rechtsgrundlage. Wie schon im letzten Jahr. Allerdings ist man im Verband zuversichtlich die Hinrunde noch fertig zu spielen.