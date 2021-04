Wien: Blutspur führt zu Versteck von Trafikräuber

Ein Trafikräuber hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Überfall in Wien-Leopoldstadt so stark geschnitten, dass er eine Blutspur bis zu seinem Versteck gezogen hat. Der 35-Jährige hatte bei der Flucht eine Glastür eingetreten und war hindurchgekrochen. Dabei zog er sich laut Polizei Schnittverletzungen am Rücken zu. Er wurde schlussendlich in der Wohnung eines Freundes gefunden.