Ausreisetest für Gemeinde Weißenbach am Lech nötig

Erweiterte Testmöglichkeiten in Gemeinde

Der erforderliche Corona-Test ist nicht an die Gemeinde geknüpft. Das heißt: Es gilt beispielsweise auch ein aktuell gültiger Test einer Teststation außerhalb von Weißenbach am Lech. Die Personen sind allerdings verpflichtet, beim Verlassen des Gemeindegebietes von Weißenbach am Lech einen negativen Test im Fall einer Kontrolle vorzuweisen. Um dem vermehrten Testaufkommen Rechnung zu tragen, steht zusätzlich zum bestehenden Testangebot im Bezirk Reutte ab Freitagabend (17 bis 20 Uhr) eine Teststation in Weißenbach am Lech im Mehrzweck-/Turnsaal zur Verfügung. Ab Samstag ist die Teststation von Montag bis Freitag von 5 bis 7 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag von 7 bis 9 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Eine vorherige Anmeldung zum kostenlosen Antigentest ist nicht erforderlich, die Anmeldung erfolgt vor Ort.