Skibergsteiger sattelt um und tritt in die Pedale

Sein Debüt wird der Gaschurner am 25. April beim „Kirschblüten Rennen“ in Wels geben – am 1. Mai steht mit dem GP Vorarlberg in Nenzing gleich ein Heimrennen an. „Die Vorfreude ist groß, weil es nochmals etwas ganz anderes sein wird, in einem Straßenrennen mit dem Team an den Start zu gehen“, sagt Ganahl, der sich ganz in den Dienst seiner Equipe stellen will. „Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir Podestplätze einfahren können.“