Aufgedeckt! Darum wollte Schiri Haalands Autogramm

Sovre hatte am Dienstagabend nach dem Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League bei Manchester City (1:2) beim Gang in die Kabine um ein Autogramm gebeten, wie beim englischen TV-Anbieter BT Sport zu sehen war. Dieses ungewöhnliche Ansinnen hatte für Aufregung und teils für Kritik gesorgt. Ob der Fall beim europäischen Fußball-Verband noch ein Nachspiel hat, ist offen. Man werde die Angelegenheit nicht kommentieren, teilte die UEFA auf Anfrage mit.