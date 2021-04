Familien fiebern in Salzburg mit

„Die Oma in Abtenau hat sich so dermaßen über meinen Fernsehauftritt gefreut. Ich glaube, sie hat nach der Sendung sogar mehr Anrufe als ich bekommen“, sprudelt es aus der vor Freude strahlenden Starmania-Teilnehmerin Anna Buchegger heraus. Unter den zahlreichen Glückwünschen zum Halbfinaleinzug kamen viele von „fast vergessenen“ Freunden und Bekannten aus ihrem Heimatort, mittlerweile studiert Anna ja Gesang in Wien. Dieser professionelle Ansatz wird auch nötig sein, denn mit dem Prince-Song „Kiss“ tritt die stimmgewaltige Kandidatin im Halbfinale heute, Freitag (ORF 1, 20.15 Uhr) in riesengroße Fußstapfen.