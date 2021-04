French Open sollen eine Woche später beginnen

Bereits in der vergangenen Woche hatte die französische Sportministerin Roxana Maracineanu Überlegungen zu einer möglichen Verschiebung bestätigt. Durch den späteren Termin würden sich die Organisatoren erhoffen, mehr Zuschauer beim Sandplatz-Turnier im Stade Roland Garros zu ermöglichen, berichtete die Sport-Tageszeitung weiter. In ganz Frankreich sind seit vergangenem Wochenende für mindestens vier Wochen strengere Corona-Maßnahmen in Kraft, in Paris galten sie zum Großteil bereits zuvor.