Hoffen auf Wertschätzung der Einheimischen

1000 statt 15.000 an den Liften

Wo sich normalerweise bis zu 15.000 Wintersportler pro Tag vergnügen, schätzt Pregenzer die Tagesfrequenz auf rund 1000 Einheimische. Und diese hätten die Regeln vorbildlich eingehalten, es habe nie Schwierigkeiten gegeben. „Aber eines ist klar“, so der Bergbahnenchef weiter, „oft können wir das aus finanziellen Gründen nicht machen. Alles ist natürlich auf ein gewisses Gästevolumen ausgerichtet.“ So machte man läppische drei Prozent des Umsatzes einer normalen Saison. Man habe aber tolles Feedback aus der Bevölkerung erhalten, auch in Briefform und keinen einzigen Mitarbeiter Dank der Kurzarbeit entlassen müssen.