Aufruhr um abgesagte Fahrrad-Prüfung in Salzburg

Alternativtermin findet jetzt am 5. Mai statt

Der Druck mehrerer Eltern, die sich für die Radprüfung eingesetzt haben, hat nun zum Erfolg geführt. „Wir haben einen Alternativtag mit der Bildungsdirektion vereinbart. Es gab nur Terminprobleme“, so Heike Rieser, Direktorin an der Volksschule. Neuer Termin für den Rad-Check ist der 5. Mai. In der Bildungsdirektion will man von einer Absage nichts wissen: „Das war nie ein Thema. Die Prüfung findet im Rahmen einer verbindlichen Übung für Verkehrserziehung statt“, betont Bildungsdirektor Rudolf Mair. Er habe aber von Unsicherheiten an Schulen gehört, was die Durchführung der Prüfung betrifft.