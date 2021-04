KTM-Coup! Dakar-Sieger Benavides kommt von Honda

KTM hat sich die Dienste des argentinischen Dakar-Siegers Kevin Benavides (32) gesichert. Der österreichische Motorrad-Hersteller hatte von 2001 an 18 Mal in Folge die Motorradkategorie dieses mittlerweile in Saudi-Arabien ausgetragenen Offroad-Prestigebewerbes gewonnen, musste zuletzt aber zwei Mal in Folge Honda den Sieg überlassen.