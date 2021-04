Wien verschiebt 550 Operationen in einer Woche

Ausweitung der Alarmstufe:

Die sieben Wiener Ordensspitäler bereiten derzeit die Corona-Versorgung bis zur Stufe 9 des Wiener Krisenplans vor. Heißt: Die Bettenzahl für Covid-Patienten wird weiter erhöht. „Im Vollausbau der Versorgungsstufe 9 werden in den Ordensspitälern insgesamt 55 Covid-Intensivbetten und 6 Intensivbetten für Post-Corona-Patienten, 154 Normalbetten sowie 110 Normalbetten für Post-Covid-Patienten zur Verfügung stehen“, heißt es.

Der Gesundheitsverbund wälzt ebenfalls Pläne für die Stufe 9 - in den Kliniken werde bei dem Ausbau der Intensivstationen „kreativ“ gedacht. Noch gebe es aber einen Puffer, bis es so weit ist.