Sechs Tierkadaver in Landecker Stall gefunden

Eine Tierquälerei kann zum jetzigen Zeitpunkt weder widerlegt noch nachgewiesen werden. Vorerst wurde aber bestätigt, dass am Ostermontag ein Spaziergänger in Perfuchs oberhalb von Landeck Alarm schlug. Laut Informationen der „Krone“ nahm der aufmerksame Passant in der sogenannten Kristille einen starken Geruch aus einem verschlossenen Wirtschaftsgebäude wahr und alarmierte gegen 16 Uhr die Polizei. Bei der Nachschau stießen Beamte auf einen grauenerregenden Fund.