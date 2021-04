William und Kate: Das Geheimnis ihrer langen Liebe

Im Frühling 2002 verliebten sich die beiden, und bald darauf kam Kate erstmals mit der aggressiven britischen Presse in Berührung: Ein Foto aus dem gemeinsamen Skiurlaub in Klosters (Schweiz) machte die Runde und entlarvte die Romanze. Schnell wurde dem bürgerlichen Mädchen unterstellt, sich ganz gezielt an den Prinzen herangemacht und ohnehin schon als Kind ein Poster von William in ihrem Zimmer hängen gehabt zu haben. („Ich weiß nicht, wie die Menschen auf so etwas kommen. Es war ein Poster eines Levi’s-Models, aber bitte.“)