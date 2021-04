USA lehnen staatlichen Impfnachweis ab

Texas hat Beschränkungen aufgehoben

Kaliforniens Gourneur Gavin Newsom stellte am Dienstag eine mögliche Aufhebung der Corona-Beschränkungen ab dem 15. Juni in Aussicht. Das gelte allerdings nur, wenn die Impfkampagne weiter vorankomme und die Infektionszahlen nicht anstiegen. In Texas ist man einen Schritt weiter, dort sind Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben worden - trotz der Warnungen des US-Präsidenten, der unlängst wieder die Bevölkerung aufrief, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen.