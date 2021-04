Test-Trend an Ostertagen

Mit einem negativen Coronatest sucht sich das Nesterl leichter: Das haben sich wohl viele Salzburger vor dem Ostersonntag gedacht. So gingen rund um die Festtage überdurchschnittlich viele Salzburger in eine Covid-Teststraße. Das machte sich sowohl bei den Test-Stationen des Roten Kreuzes als auch bei den Apotheken bemerkbar. 80.269 Antigen-Schnelltests wurden vergangene Woche an den Stationen abgenommen – davon waren 214 Covid-positiv. Laut dem Roten Kreuz war ein Anstieg der Anmeldungen ab Donnerstag klar erkennbar. Am Ostermontag hingegen war der Andrang sogar eher unterdurchschnittlich. Besonders viele Tests wurden in der Stadt Salzburg, im Pinzgau und im Flachgau abgenommen.