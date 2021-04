300 Automaten bieten rund um die Uhr Köstliches

Und die Erzeuger legen auf Obst und Gemüse sowie Fleischspezialitäten, Eier, Pflanzen oder Milchprodukte noch Innovatives drauf: Bei Christa Wonisch etwa in Straden gibt es hausgemachte, wärmende Suppen. In Nestelbach im Ilztal bietet ein eigener Stand Köstlichkeiten aus Wachteleiern wie etwa Pralinen an. Die „Hofschneider Dirndln“ Christina und Stefanie Niederl aus Gnas holten sich mit ihren fünf pinken Automaten sogar den Agrar-Innovationspreis „Vifzack“.