Masken im Parlament nun offiziell Pflicht

Wie nicht anders zu erwarten war, konnten sich die Parteien in der Sonderpräsidiale nicht darauf einigen, dass im Hohen Haus freiwillig eine FFP2-Maske getragen wird. Daher musste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Sache über einen Passus in der Hausordnung regeln und nun so eine Maskenpflicht erlassen.