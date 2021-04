Jetzt kommt die Maskenpflicht im Nationalrat

„Das geht so nicht“

„Das ist einfach nicht einzusehen und geht so nicht“, betont Nationalratspräsident Sobotka im Gespräch mit der „Krone“. In anderen Ländern funktioniere es ja auch, dass die Abgeordneten eine Maske tragen. Natürlich könne man schon einmal darauf vergessen, aber was hier geschehe, sei ja eine „grundsätzliche Provokation“, meint Sobotka.