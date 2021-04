„Für Olympia muss ein neuer Rekord her!“

Schwimm-Ass Caroline Pilhatsch kämpft am Wochenende in Stockholm ums Limit. Am Weg zum Start in Tokio gab’s Tipps von Weltmeister Markus Koch. Die Vizeweltmeisterin aus Graz hofft in den nächsten Wochen auf das Ticket zu den Spielen - die „Steirerkrone“ unterbrach das Training für einen Moment und plauderte mit unserer „Top-Nixe“.