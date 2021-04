„Rakete“ Acosta (16): Von der Boxengasse zu Rang 1

Beim zweiten Saisonrennen der Motorrad-WM in Katar rechnet praktisch niemand mehr mit dem in der Vorwoche Zweitplatzierten Acosta. Denn dieser muss wegen Zu- Langsam-Fahrens in seiner Qualifying-Auslaufrunde strafversetzt werden. So fährt der 16-Jährige Pedro Acosta im Rennen der Moto3-Kategorie als Letzter aus der Boxengasse los. Das unglaubliche ist: Am Ende gewinnt er trotzdem das Rennen.