Bürgermeister kocht vor Wut: „Unfassbare Schande“

Der FC Barcelona rückte am Montag in der spanischen Liga bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Atletico Madrid heran. Die Katalanen gewannen das Heimspiel gegen Real Valladolid dank eines Volley-Treffers von Ousmane Dembele in der 90. Minute mit 1:0. Es war jedoch ein Sieg, der für sehr viel Aufregung sorgte.