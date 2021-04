40% aller Intensivpatienten in Wiener Spitälern

Auch Ordensspitäler verschieben zahlreiche OPs

So werde die Zahl der Intensiv- sowie Normalbetten für an Covid-19 Erkrankte weiter aufgestockt. Aufgrund der immer weiter zunehmenden Inanspruchnahme der Intensivstationen durch Corona-Patienten musste man allerdings auch in den Ordensspitälern schon dazu übergehen, „zahlreiche nicht dringende Operationen zu verschieben. Diese müssen an die nun geringere Intensivbetten-Kapazität angepasst werden. Derzeit handelt es sich dabei um elektive, also nicht akut erforderliche Eingriffe“, so Greher.