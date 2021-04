Frontalcrash vor dem Citytunnel in Bregenz

Die 27-jährige Lenkerin war in ihrem Auto von Bregenz in Richtung in Hard unterwegs und ordnete sich schließlich in die Abbiegespur zum Citytunnel ein. Die Ampel stand auf Rot. Als das Signal auf Grün umschaltete, setzte sich der Verkehr auf der Rheinstraße in Bewegung, die 27-Jährige leitete das Abbiegemanöver ein, dürfte dabei aber ein entgegenkommendes Auto, das von einem 24-Jährigen gelenkt wurde, übersehen haben.