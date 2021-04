China: Propagandafilme in Kinos nun verpflichtend

Kino-Betreiber in China haben von nun Fixpunkte in ihrem Programm: Mindestens zweimal wöchentlich müssen Propagandafilme gezeigt werden. Hintergrund ist der 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei im Juli. Mit den Filmen solle eine „großartige und herzliche Atmosphäre für das Fest geschaffen werden“, hieß es in einer Anweisung, die am Dienstag auf der Webseite der Nationalen Filmverwaltung zu finden war.