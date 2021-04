Historisches Aus als Spiegelbild der Saison

Durch die sich stetig Aufs und Abs zogen. Rückschläge sorgten für Verunsicherung, das Selbstvertrauen bei den Spielern war schnell angeknackst. Auch die Spielanlage stieß gleich mal an ihre Grenzen – so sah man selten Salzburger Dominanz früherer Jahre. In diesen Punkten brachten McIlvane und sein Trainerstab die Mannschaft – die an sich über viele gute Einzelspieler verfügt – nie konstant in die Gänge.