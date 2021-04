Salzburger Jugendlichen ist Armut nicht egal

In Wien und Wiener Neustadt ist das künstlerische Filmprojekt „Einblick filterlos“ schon bekannt, nun war auch Salzburg zum ersten Mal Schauplatz von Dreharbeiten. Das Thema: Jugendarmut. Die Ausführenden: Allesamt selbst noch Jugendliche, die also „nah am Thema dran“ sind. „Wir haben mit neun Jugendlichen gearbeitet, die am Film interessiert sind bzw. einen Einblick in das professionelle Filmschaffen erhalten wollten. Entstanden sind daraus eine Dokumentation und ein Spielfilm“, erzählt der Salzburger Produzent Maximilian Enzenberg. Aktuell sei noch alles in der Postproduktion, nach Fertigstellung wird eine Kooperation mit FS1 angestrebt.