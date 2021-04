Zehn Ex-Admiräle in der Türkei festgenommen

Nach einer Erklärung zu einem internationalen Schifffahrtsabkommen sind am Montag in der Türkei zehn pensionierte Admiräle festgenommen worden. Mehr als 100 von ihnen hatten zuvor eine Erklärung veröffentlicht, in der sie unter anderem vor einem Austritt aus dem Pakt zur Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen warnen. Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft ihnen Putschandeutungen vor und nannte die Erklärung „hinterhältig“ und inakzeptabel.