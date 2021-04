Eierpecken als spontane Idee von Schiedsrichterin

Im Bundesliga-Schlager der Damen kam’s am Sonntag statt des Münzwurfs zwecks Seitenwahl zu einer ungewöhnlichen Alternative passend zu Ostern. Dank des Videos vom Livespiel wurde die Salzburger Unparteiische Marina Aufschnaiter von der Vielzahl an Reaktionen überwältigt. Nur St. Pölten-Kapitänin Jasmin Eder blieb am Ei ebenso abgebrüht wie im Spiel, ging jeweils als Siegerin hervor.