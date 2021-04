Kerze auf Balkon in Villach löste Brand aus

Der Vorfall passierte gegen 15 Uhr: Am Balkon eines Mehrparteienhauses in der Draustadt brach ein Feuer aus, das von einer brennenden Kerze ausgelöst worden war. Die Mieterin - eine 60 Jahre alte Frau - hatte die Kerze auf einem Rattantisch abgestellt. Die gesamte Rattangarnitur wurde durch die Flammen in Brand gesetzt.