Nach ÖBB-Attacke: Mehr Bodycams für Zugpersonal

Was werden die Bundesbahnen unternehmen?

Für 9 von 10 BahnfahrerInnen ist einer der Gründe, warum sie mit der Bahn fahren, dass sie sich in unseren Zügen sicher fühlen. Wir haben in den vergangenen Jahren rund 200 neue Zugbegleiter aufgenommen, um in den Zügen die Präsenz zu erhöhen. Neben der Videoüberwachung an Bahnhöfen und in den Zügen (in Summe 13.500 Kameras) haben wir gesehen, dass der Einsatz von Bodycams deeskalierend wirkt. Unsere Service- und Kontrollteams in der Ostregion werden zukünftig verpflichtend mit einer Bodycam im Team unterwegs sein. Die ÖBB bringen jeden Übergriff zur Anzeige. Die Polizei kann alles auswerten.