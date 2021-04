Haalands Spanien-Tour laut Hamann „eine Frechheit“

Letzte Woche war viel los bei Haaland: Visiten bei Real und Barcelona in der Begleitung von seinem Vater und seinem Manager, von denen zumindest die Reise nach Katalonien mit Bilder belegt ist. Ob die Zeit auch für eine Marketing-Reise nach England reichte, ist ungewiss. Sicher ist, wie schon bei seiner Zeit in Salzburg, als er Leipzig, beziehungsweise Manchester aufsuchte, will sich Haaland die potenziellen neuen Klubs zuerst anschauen.