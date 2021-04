Papst feierte Osternacht mit Corona-Beschränkungen

„Urbi et Orbi“ ohne Gläubige

Am Gründonnerstag feierte Franziskus gemeinsam mit rund 200 Gläubigen im Petersdom die Chrisammesse. Wichtigster Programmpunkt am Karfreitag war der Kreuzweg auf dem Platz vor dem Petersdom. Am Ostersonntag will Franziskus die Ostermesse feiern und den Segen „Urbi et Orbi“ („Für die Stadt und den Erdkreis“) spenden. Wegen der Corona-Pandemie findet die Messe (11 Uhr) im Petersdom ohne Gläubige statt.