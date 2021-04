Bochum weiter voll auf Kurs Richtung Aufstieg!

Das Team von Robert Zulj gewann am Samstag daheim im Schlager gegen das viertplatzierte Holstein Kiel 2:1 und liegt vor den Sonntag-Spielen vier Punkte vor dem beim FC Heidenheim 1:0 siegreich gebliebenen Greuther Fürth. Der Hamburger SV würde am Sonntag mit einem Sieg bei Hannover 96 bis auf zwei Zähler an Bochum herankommen. Der Karlsruher SC unterlag dem VfL Osnabrück daheim 0:1.