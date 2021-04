Bischof Chalupka: „Freude an der Demütigung“

Ob die Ansage des Kanzlers an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium und heutigen ÖBAG-Chef Thomas Schmid als Revanche auf Kirchenkritik an der Asylpolitik zu verstehen sei, will Chalupka in einem APA-Interview nicht mutmaßen, aber: „Was an diesen Chat-Protokollen deutlich geworden ist, und das macht mich besorgt, ist eine mangelnde Achtung des Gegenübers und eine klammheimliche Freude an der Demütigung.“ Dies beschädige nicht nur die Würde des Gegenübers, „sondern es beschädigt auch die Würde des politischen Amtes und damit unserer Demokratie“.