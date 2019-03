Aus für Karfreitag: Evangelische wehren sich

„Schränkt Ausübung unseres Glaubens ein“

Und mit seiner Ablehnung ist er nicht allein: Michael Geist etwa - er ist Superintendent in Wien und damit so etwas wie der evangelische Landeschef - sagte zur „Krone“: „Diese Lösung ist nicht hinzunehmen, sie schränkt uns in der Ausübung unseres Glaubens ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bischof Bünker diese Regelung besser findet als den halben Feiertag.“ Über den türkis-blauen Stil sei er „entsetzt“, für den heurigen Karfreitag kündigt Geist Demonstrationen an. Sein Kärntner Kollege Michael Sauer meint gar, dass man um den Feiertag „betrogen“ wurde, Kritik kommt auch aus der Steiermark.