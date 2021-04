Wieder Giftkörner: „Fühlen uns stark bedroht!“

„Wir haben die Körner dieses Mal offenbar am Tag des Ausbringens gefunden. Es kam daher kein Tier mit dem Gift in Berührung“, schildert Roman Jiptner. Wohl die einzig gute Nachricht für den ehemaligen Allgemeinmediziner, der sich in seiner Pension seit Jahren auf die Zucht von Kaninchen, Tauben und Wachteln konzentriert. Denn nach dem erneuten Fund der auffällig roten Körner ist die Verunsicherung groß: „Wir fühlen uns jetzt intensiv bedroht.“ Jiptner erstattete sofort Anzeige – wie auch bereits im Frühjahr 2020. Damals waren, wie berichtet, Dutzende Kaninchen und Tauben verendet, Jiptner hatte dadurch einen finanziellen Schaden von rund 4000 Euro erlitten.