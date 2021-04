Foyer-Sanierung entfacht Streit zwischen Hoteliers

„Sachen, die nicht notwendig sind, sollte man nicht machen“, meint Untertauerns Ortschef Johann Habersatter (Liste Habersatter). Es geht um die Sanierung des Foyers des Tourismusbüros. Wie er halten auch viele Hoteliers in Obertauern das Projekt in Zeiten der Krise für Unfug. „Meiner Meinung nach ist das Foyer in keinem schlechten Zustand“, so Habersatter.