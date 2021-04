Sturm muss vor dem Hit in Salzburg umbauen

„Müssen Außergewöhliches abliefern“

Drei Siege gegen Red Bull in einer Saison gelangen bislang - seit der Übernahme des Dosenkonzerns in Salzburg 2005 - allerdings noch keiner einzigen Mannschaft. „Naja, da haben wir gleich unseren Auftrag“, lächelte Ilzer, „es wäre natürlich perfekt, wenn uns das gelingt. Zweimal haben wir ja schon die Gunst der Stunde gegen dieses absolute Top-Team Österreichs nützen können.“ Top-Gegner stehen für die Schwarz-Weißen jetzt in den oberen Sechs an der Tagesordnung. Was die Zielsetzung betrifft, lehnte sich Ilzer nicht zu weit aus dem Fenster. „Sechster will natürlich keiner werden, so viel ist klar. Irgendwas zwischen vier und sechs ist natürlich in Reichweite - wenn wir aber auf das Stockerl wollen, müssen wir Außergewöhnliches in diesen zehn Spielen abliefern.“