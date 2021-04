Sao Paulo nutzt alte Gräber für neue Corona-Tote

In Brasiliens größter Stadt Sao Paulo werden jetzt alte Gräber geleert, um Platz für die steigende Zahl an Corona-Toten zu schaffen. Das Rathaus der Stadt registriere diese Woche täglich Rekordbestattungen, sagte der für das Bestattungswesen zuständige Gemeindesekretär am Donnerstag. Indessen steigt die Sorge, dass durch die teils mangelnden Maßnahmen neue Virusvarianten entstehen könnten.