Tod des Welterklärers | Gedanken übers Leben

Tod des Welterklärers. So vorsichtig man mit Superlativen umgehen muss, ihm standen und stehen sie auch über seinen Tod hinaus weiter alle zu: Jahrhundertjournalist, DER Welterklärer, Kommentator der Nation, Personifiziertes Geschichtsbuch Österreichs. Hugo Portisch, der Zeit seines Lebens all diese und noch viele weitere Ehrentitel mehr bescheiden hinnahm starb jetzt im 95. Lebensjahr in Wien. Jeder Österreicher, von Millennials und noch später Geborenen vielleicht einmal etwas abgesehen, hat seine Assoziationen. So macht „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz heute in seinen Erinnerungen an Hugo Portisch darauf aufmerksam, dass ihm journalistische Unabhängigkeit das höchste Gut war. Das teilt der Verstorbene mit „Krone“-Gründer Hans Dichand, beide enge Weggefährten. Dichand holte in seiner Funktion als Chefredakteur des damals neu gegründeten Kurier seinen Freund 1955 als Stellvertreter. Nach Dichands Abgang vor der Gründung der „Kronen Zeitung“ Ende der 50-er-Jahre wurde Portisch sein Nachfolger als Kurier-Chefredakteur. In den 60ern wechselte er mit erfolgreichem Kampf um die Unabhängigkeit des Staatsfunks in den ORF. Wer wie ich in den (frühen) 70ern TV-sozialisiert wurde, erlebte den Chefkommentator zumindest gefühlt beinahe täglich als großen Welterklärer. Wer in ein etwas späteres TV-Zeitalter hineinwuchs wurde groß mit Portischs „Österreich 1“- und „Österreich 2“-Projekten. Durch die ein Großteil der Österreicher mehr Geschichte lernte als in acht, neun, zwölf oder mehr Schuljahren. Daran erinnert in unseren heutigen vier Nachruf-Seiten auch „Krone“-Autorin Franziska Trost, die davon berichtet, dass es sich ihre Geschichtslehrerin manchmal leicht machte und einfach die Portisch-Dokumentationen in der Klasse zeigte. Trost schreibt auch: „Hugo Portisch war ein Fels in der Brandung der Fake News, einer, auf den bis zum Schluss fast alle hörten. Ein Lehrer und Mahner, der in Zeiten wie diesen schmerzlich fehlen wird.“ So ist es!