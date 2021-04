Beihilfe zur Selbsttötung: „Freigabe enttäuscht“

Welche Hoffnung haben Sie, wenn Sie an die Zeit nach der Pandemie denken?

Ich hoffe immer noch, dass wir eine größere Dankbarkeit für das scheinbar Alltägliche mitnehmen, vielleicht auch ein Plus an Menschlichkeit. Die vielfältige Erschütterung muss uns doch gelehrt haben, dass wir nicht alles in der Hand haben. Wir brauchen einander – und auch Gottes Hilfe. Ich bete um einen langen Atem und eine „aktive Geduld“ – österliche Geschenke Gottes. Mit einer gewissen Herzlichkeit, einem gesunden Hausverstand und einer guten Portion Gottvertrauen werden wir alles schaffen.