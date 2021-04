Ostereiersuche mit der schrägen Ente im „Duckland“

Das vom steirischen Starzeichner Florian Satzinger im Auftrag der Grazer Spielstätten geschaffene „Duckland“ am Schloßberg ist ein richtiger Publikumsmagnet. Mehr als 2000 Besucher konnten schon begrüßt werden. Auch in der Ferne wird diese einzigartige Ausstellung wahrgenommen, so hat erst unlängst der Boss der Warner Bros. Studios aus Hollywood seinem Zeichner zu „Duckland“ gratuliert.