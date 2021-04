Rendi-Wagner: Eigene Vakzinproduktion mit EU-Geld

Italien und Deutschland bauen bereits zusätzliche Anlagen zur eigenen Produktion von Impfstoffen. Diesen Weg will auch die SPÖ gehen. Denn es könne nicht sein, dass es, „wenn es in der Impfstoffproduktion irgendwo Probleme gibt, in Österreich heißt: ,Bitte warten‘“, sagt die rote Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Mehr als 50 Prozent der Mittel des Wiederaufbaufonds sollen gemäß dem Beschluss in die Bereiche Forschung, Innovation, Klimawende und Vorsorge sowie Krisenfestigkeit (auch im Gesundheitsbereich) fließen. Daher würde sich die nationale Impfstoffproduktion für dieses Projekt ausgezeichnet eignen, betont die SPÖ.