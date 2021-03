Februar-Zahlen: 27% mehr Arbeitslose als 2020

120.000 wieder in Normalbetrieb zurückgekehrt

Ende Februar waren rund 496.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Tatsächlich sind durch die Öffnungsschritte geschätzt rund 120.000 davon bereits wieder in Vollbeschäftigung. Demnach sind laut Arbeitsminister Martin Kocher im Handel rund 70.000 Dienstnehmer wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Der Rest auf 120.000 entfalle auf die sonstigen Dienstleistungen. Es dürfen ja seit 8. Februar auch wieder Friseure, Kosmetikstudios etc. offenhalten.