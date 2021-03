„Wollen Gleichstellung für alle Handelsbetriebe!“

Forderung: Einheitliche Lösung!

Auch im Bereich des Handels waren die Osterumsätze zwar nicht wie in normalen Jahren, sind aber trotzdem recht gut ausgefallen. Hier kommt jetzt allerdings eine neue, zusätzliche Sorge auf: Wenn die Bundesländer nicht gleichzeitig öffnen dürfen, befürchtet man, dass Menschen aus Wien beispielsweise nach Niederösterreich zum Shoppen fahren. Margarete Gumprecht, Handels-Obfrau für Wien, ist sich sicher: „Wir brauchen eine einheitliche Lösung, wir treiben den Konsumenten quasi in den illegalen Bereich.“ Vielmehr ist sie nach der „Osterruhe“ für ein kontrolliertes Aufsperren, denn: „Einkaufen im Handel in Wien wäre sicher.“ Die Branche sieht die Lösung stattdessen in der Gleichstellung für alle Handelsbetriebe und demnach auch zeitgleiche und ortsunabhängige Öffnungen. „Aus gesundheitlicher Sicht, haben wir immer alles mitgetragen […] Die Gesundheit ist das größte Gut der Menschen, aber auch die wirtschaftliche Gesundheit, weil wir stützen mit unseren Steuerzahlungen das Sozialsystem. Und wenn das Sozialsystem irgendwann zusammenbricht, haben wir erst recht wieder keine Intensivbetten und keine medizinische Betreuung“, so Margarete Gumprecht.