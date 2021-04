Schwere Vorwürfe nach Wasserrohrbruch

Das Haus der 71-Jährigen ist jenes, das durch den Wasserrohrbruch vor einem Monat im Ort im Bezirk Gänserndorf am schlimmsten beschädigt wurde. „Als Ersatz wurde uns eine Mini-Wohnung vermittelt, in der nicht einmal Platz für eine Waschmaschine ist“, hätte sie von der Gemeinde mehr Hilfe beim Ersatzquartier erhofft. Zudem gibt die Pensionistin dieser die Schuld, dass es überhaupt so weit gekommen ist: „Niemand hat uns beim Hauskauf informiert, dass darunter so viele Kellerröhren laufen.“ Einige von diesen waren nach dem massiven Wasseraustritt eingestürzt. Zudem sei bereits länger bekannt, dass Wasser verloren gehe. „Der Rohrbruch wäre zu verhindern gewesen“, so Beranek.