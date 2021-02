In Ort klaffen plötzlich Krater

Am Dienstag kurz vor 8 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein: Die Eingangstür eines Hauses ließ sich nicht mehr öffnen, zudem hatte es mehrere Risse an den Wänden. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Stunden zuvor war im Ort eine Wasserleitung gebrochen, große Mengen Wasser unterspülten das Erdreich. Aus der anfänglichen Türöffnung wurde daher rasch ein gefährlicher Großeinsatz. Denn unweit der Florianis „verschwand“ plötzlich an einer Stelle die Straße, die Gegend wurde sofort großräumig abgesperrt. Nach und nach bildeten sich weitere Löcher, Keller waren bereits geflutet, Häuser hatten sich bedrohlich gesenkt. Unmittelbare Anrainer wurden in Sicherheit gebracht, ein Verbleib in ihren Häusern wäre zu unsicher gewesen. Auch in der Nacht auf Mittwoch stürzten weitere Teile der Straßen in die Tiefe, dadurch wurde sogar eine Gasleitung der EVN zerstört, mehr als 200 Haushalte waren stundenlang ohne Heizung.