Großer Sucheinsatz: Vermisste saßen zu Hause!

Erst ein mysteriöser Absturz eines Mountainbikers am späten Abend mit Kopfverletzung, dann eine riesige Suchaktion in einem Steinbruch nach zwei „Vermissten“, die freilich schon zu Hause waren: Die Tiroler Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei blicken auf mühsame Nachtstunden in Niederndorf zurück.